Итоги зимней рыбалки: в Приморье водители тонущих авто отказывались покидать салон

В Приморском крае в период зимней рыбалки произошло много потоплений автомобилей, сообщил vostokmedia.com. Редакция подготовила рейтинг самых эпичных провалов.

По данным издания, потопления автомобилей происходит каждый сезон. Жители игнорируют предупреждения МЧС. В ведомстве постоянно напоминают опасность заезда на лед.

Пятое место в рейтинге «Восток-Медиа» присвоено инциденту, который произошел у Федоровской сопки. По словам очевидцев, внедорожник быстро уходил под лед. Препятствовать погружению не было никакой возможности.

По мнению издания, четвертое место можно присвоить водителю, который отчаянно пытался спастись. Он вылез из салона автомобиля, перелез на крышу и сполз вниз. Одни рыбаки пытались оказать помощь, предлагали веревку и находились рядом. Другие — снимали происходящее на телефон.

Третье место издание присвоило инциденту, происшедшему в поселке Тавричанка. На видео, которое есть в расположении редакции, видно, что водитель отказывался выходить из автомобиля. Машина уже наполовину ушла под лед, но мужчина не предпринимал никаких мер. В итоге ему все же пришлось попрощаться со своим авто.

«2-е место: „Миссия невыполнима: прорубь“ — изобретательность на грани безумия. <...> Водитель, находясь в полузатопленном автомобиле, усердно вычерпывал воду миской. А прибывшие на помощь „спасатели“ пытались выковырять автомобиль изо льда с помощью… деревянной палки!» — сообщил vostokmedia.com.

«Восток-Медиа» назвал первое место — инцидент, где водителя уговаривали выйти из тонущей машины. По предположениям очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольной зависимости.

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