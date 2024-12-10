«Иван Чай» призвал ужесточить дресс-код детей на новогодних мероприятиях

Председатель правления региональной общественной организации «Иван Чай» Элина Жгутова считает необходимым провести беседу с общественными школьными советами о важности соблюдения определенного дресс-кода на новогодних мероприятиях, сообщило интернет-издание «Абзац».

Подобное обращение общественница Жгутова направила в письменном виде министру просвещения России Сергею Кравцову. По ее мнению, важно провести беседы о нежелательности выбора детей в качестве карнавальных костюмов наряды Микки Мауса, Человека-паука или любых другие героев, которые пришли в Россию вместе с западной культурой.

Спикер отметила, что на новогодних мероприятиях в школах должны приветствоваться костюмы медвежат, зайчат или снежинок. По ее мнению, символами русской идентичности выступают Дед Мороз и Снегурочка. При выборе костюма для новогодних и рождественских мероприятий рекомендовано опираться на эту информацию.

«При этом до общественных советов должно быть донесено, что использование зарубежных персонажей (Микки Маус, Спайдермен, Малифисента) нежелательно в предстоящих праздничных детских мероприятиях», – говорится в документе.

Элина Жгутова отметила важное значение школы для культурного развития несовершеннолетних. Общественница подчеркнула, что воспитание в традициях русской культуры начинается с детства.

Ранее сообщалось, что в России потребовали признать Санта-Клауса иноагентом.