«Иванушки International» раскрыли секрет, почему слова известной песни вводят в заблуждение

Издание «Утро.ру» обратилось с просьбой к солисту группы «Иванушки International» Андрею Григорьеву-Апполонову объяснить, почему строчки из известного хита 90-ых не соответствуют действительности. Речь идет о песне «Тополиный пух».

В песне звучит такая строчка:

«Тополиный пух, жара, июль»

Поклонники многие годы не понимали, почему июль, если тополиный пух атакует россиян в мае. Можно предположить, что дело в рифме, но и это не так. Григорьев-Апполонов рассказал, что песня родилась в Сибири. Автором композиции стал Михаил Андреев.

«Там, в Сибири, тополиный пух серыми клочьями летит именно в июле. Где он эту песню писал, там месяц и появился», – раскрыл секрет певец.

Участник группы Кирилл Туриченко отметил, что песни уже исполнилось 29 лет. Тем не менее вопрос, почему же все-таки речь идет об июле, терзает поклонников до сих пор.

«Иванушки International» предложили поклонникам весело проводить осень и встретить зиму. В честь этого события в «Крокусе» прошло два концерта.

Ранее солист группы Кирилл Туриченко рассказал, считает ли себя богатым человеком. Теперь певец совмещает музыкальную карьеру с бизнесом. Он открыл сеть магазинов в Москве, в которых можно приобрести товары для дома.