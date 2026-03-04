Из Донецка в Клин и в самое сердце: царственный хищник покорил сердца посетителей подмосковного парка

Хищник по кличке Гектор попал в объектив, и снимки мгновенно разлетелись по соцсетям. Подписчики уже окрестили его настоящим Царем зверей, а некоторые даже находят сходство с голливудскими красавцами.

«Во время утреннего обхода вольеров и подготовки к работе удалось сфотографировать Гектора. Какой-то он совсем нереально-шикарный», — рассказали сотрудники парка.

Гектор — редкий белый лев, таких особей на планете осталось не более трехсот. В парк он попал в 2023 году из Донецка вместе с другим львенком — Гефестом. Теперь это взрослый, статный хищник с роскошной светлой гривой, уверенно глядящий в кадр. В дикой природе львы занимают высшую ступень в пищевой цепи и издавна считаются символом могущества. Гектор, судя по восторженным откликам, этому образу полностью соответствует.

«Какой брутальный Бред Питт львиного королевства», — отмечают подписчики, подчеркивая выразительный взгляд и внешность Гектора.

Пользователи не скупятся на эпитеты: одни называют его «Королем Львом», другие сравнивают с кинозвездами. Парк «Земля прайда» регулярно публикует фото и видео своих обитателей, и каждый раз они вызывают живой интерес. У Гектора, похоже, уже сформировалась преданная армия поклонников.

