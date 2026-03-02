Маглы в восторге: сова-почтальон перепутала подмосковный город с Хогвартсом

Жители микрорайона Трехгорка в Одинцове на днях обнаружили на дереве неожиданного гостя. Как пишет REGIONS , крупная сова важно восседала на ветке, позируя прохожим и явно не торопясь улетать. Фотографии пернатой мгновенно разлетелись по местным пабликам, и тут же началось веселье.

Пользователи соцсетей предположили, что кому-то из соседей наконец-то пришло то самое письмо из школы волшебства Хогвартс, а птица — не кто иная, как доставщик заветных посланий.

Однако магия развеялась так же быстро, как и началась. Орнитолог Алексей Курячин в беседе с REGIONS пояснил, что на самом деле в гости к одинцовцам заглянула длиннохвостая неясыть. Птица, к слову, редкая — занесена в Красную книгу Московской области. Хотя, как уточнил специалист, в последние годы численность этого вида в регионе потихоньку растет.

Зимой совы частенько наведываются в городские парки и жилые кварталы. Но ищут они там отнюдь не адресатов писем, а еду. По словам эксперта, пернатая охотилась на грызунов, например, домашних мышей и крыс. Однако длиннохвостая неясыть — серьезный хищник: ей по силам есть беллок и даже ворон.

«Так что никакого Хогвартса — сова просто прилетела в городскую „столовую“», — отметил эксперт.

Впрочем, жителям Трехгорки все равно можно позавидовать: увидеть в черте города краснокнижную птицу, да еще и такую величественную, — большая удача. Даже если письмо так и не принесли.

Ранее сообщалось, что видовой баланс птиц в Москве оказался близок к идеальному.