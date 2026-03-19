Из Голландии в Красногорск: новый специалист роддома внедряет мировые практики

Красногорский родильный дом пополнился новым специалистом. Штат учреждения усилила акушерка Евгения Петрунина — профессионал с нестандартным опытом и собственным подходом к родовспоможению, сообщил REGIONS.

По информации издания, в арсенале специалиста — стажировка у легендарного французского акушера Мишеля Одена, работа в столичном перинатальном центре и глубокое убеждение, что роды могут проходить мягко и естественно.

Евгения пришла в профессию осознанно и за восемь лет освоила десятки техник: от водных и вертикальных родов до гипноакушерства, тейпирования и ароматерапии. Повышала квалификацию не только в России, но и в Голландии.

Фото: [ REGIONS/Артем Мишуков ]

По словам самой акушерки, красногорский роддом — идеальная площадка для реализации всех накопленных знаний. Небольшой, уютный, с доверительной атмосферой — здесь есть возможность применить индивидуальный подход к каждой пациентке.

