Немного не доехала: в Серпухове врачи приняли роды прямо у ворот поликлиники

В подмосковном Серпухове развернулась настоящая медицинская драма с счастливым финалом, пишет REGIONS . Пациентка, направлявшаяся в роддом, едва не стала матерью прямо на парковке, если бы не оперативная реакция сотрудниц женской консультации, принявших роды в салоне обычного автомобиля.

События развернулись прямо у ворот поликлиники № 7 Серпуховской больницы. Женщина не успела дойти до приемного отделения — роды начались стремительно прямо в автомобиле. Сотрудницы женской консультации среагировали мгновенно: они прибыли к машине за считанные секунды. Несмотря на экстремальную обстановку, медики профессионально приняли роды в салоне авто, обеспечив матери и младенцу необходимую помощь и защиту от холода.

После того как самое страшное осталось позади, на место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Медики транспортировали мать и ребенка в Серпуховский родильный дом, где им обеспечили полноценное наблюдение и уход.

Сейчас жизни женщины и малыша ничего не угрожает. Врачи оценивают их состояние как стабильное и не вызывающее опасений. История закончилась благополучно, а серпуховские медики в очередной раз доказали: их профессионализм не зависит от того, где приходится работать — в стерильном кабинете или в салоне легковушки.

