Из колонии в ресторан: Повар Мансур рассказал о питании заключенных в Казани

«Готовим на три приема пищи – завтрак, обед и ужин. Завтрак – это каша, ее дается не менее 200 грамм, но бывает и 250, и 300. Все зависит от того, как разваривается крупа. Завтрак готовит ночная смена. Обед и ужин – уже мы, я же не единственный повар, нас шестеро в смене. Еще в завтрак обязательно идет молоко. Здесь все стандартно – 100 миллилитров. Обед – это суп, тоже всегда разный. На ужин обязательно рыба. Главное, что голодных не остается. Наедаются все. Каждый прием пищи готовится отдельно. За 20 минут до раздачи пища должна быть готова.», - рассказал KazanFirst повар Мансур

В колонии отбывают наказание осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Заключенные питаются три раза в сутки. В меню присутствуют различные каши, супы, салаты. Лично Мансур больше всего любит день, когда варят рис на молоке. Так он получается особенно вкусно. Меню обновляется раз в сутки.

Мансур опроверг миф о том, что заключенных кормят «баландой». Это было правдой в 90-ые. Никаких очистков и испорченных продуктов никто не имеет право добавлять. Каждое блюдо предварительно проходит санитарный контроль. Повар должен строго придерживаться технологии приготовления, не пропуская ни один шаг. Например, крупу сначала моют, потом варят, потом подают.

В праздничные дни разрешено добавлять в меню новые блюда. Перед Новым годом проходит конкурс среди поваров на вкусное блюдо с красивой подачей.

«К Новому году у нас проходит конкурс на лучшее блюдо. Готовим из того, что есть. Выражаемся с помощью украшений – декоративно нарезаем морковку звездочками, вырезаем елочки из овощей. В прошлом году, например, делали Деда Мороза из свеклы, украшали яйцами, зеленью. Домик сделали, как из «Деревни дураков». Блюдо съели, конечно, а в подарок дали торт», - рассказал повар Мансур

В колонии проводят кулинарные курсы для всех желающих. Заключенные могут получить знания, чтобы после освобождения трудоустроиться в любое заведение. Замначальник колонии Айрат Шарипов рассказал, что многие освободившиеся устраиваются даже в местные рестораны.

20 октября празднуют не только день повара. В частности, православные христиане чтят память святых Сергия и Вакха. О традициях этого дня – в материале «Подмосковье сегодня».