«Нарушившие запрет могут навлечь на семью безденежье»: чего ни в коем случае нельзя делать на Сергия Зимнего

Православные христиане 20 октября вспоминают святых христианских мучеников — Сергия и Вакха. В этот день верующие возносят молитвы Богородице и просят ее о защите и помощи в делах. В народе этот день называют Сергий Зимний.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день.

«В этот день христиане посещают церковь, где проводятся специальные богослужения и молитвы в честь святых Сергия и Вакха. Рекомендуется держать пост, а это значит, что скоромное, то есть мясная или молочная пища, под запретом», — отметила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня»

Для очищения и духовного обновления на Сергия Зимнего следует умыться кислым молоком, продолжила ясновидящая. В народе верили, что эта бьюти-процедура поможет девушкам сохранить молодость и красоту.

«В этот день девушки надевали новый платок, чтобы притянуть в жизнь удачу. Если у вас есть животные, то сначала накормите их и только потом садитесь завтракать — соблюдение этой традиции привлечет в дом благополучие», — добавила Мишина.

Не стоит планировать крупные покупки на Сергия Зимнего — иначе купите то, о чем потом пожалеете. Нельзя жаловаться на жизнь в этот день, иначе отвернется удача. Ничего не берите у незнакомцев и не надевайте одежду с чужого плеча, если не хотите, чтобы чужие беды перешли на вас, посоветовала ясновидящая.

«Как бы ни хотелось побаловать близких свежей выпечкой — откажитесь от этой затеи. Считается, что хозяйки, нарушившие запрет на работу с тестом, могут навлечь на семью безденежье и неудачи», — пояснила собеседница.

В этот день, посоветовала ясновидящая, обязательно нужно найти время для своих любимых и родных людей. Соберитесь за одним столом, помолитесь, пожелайте друг другу счастья, и оно обязательно придет.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, почему нельзя копить обиды.