Пожелания детей и родителей Подмосковья учли при составлении школьного меню

В Подмосковье доработали меню. При его составлении учитывали пожелания школьников и родителей, сообщил REGIONS. Блины и хлопья с молоком, круассаны и рыбные палочки, куриный шницель и разнообразные напитки на выбор — такие блюда станут доступны для учащихся с 1 сентября.

По информации издания, многие блюда, к которым привыкли ребята, останутся в меню. На завтрак школьники получали каши, омлеты, вареники с творогом, фрукты, сыр и йогурты. Приоритетное внимание уделят овощам и фруктам, ведь они крайне важны для полноценного развития растущего организма из-за содержания витаминов и клетчатки.

По данным издания, в обеденное время школьникам предложат супы на выбор: щи из свежей капусты, вермишелевый суп на курином бульоне, картофельный с мясными фрикадельками. В число любимых вторых блюд ребят можно отнести крупы, овощные и мясные добавки, пельмени. Из новшеств нового учебного года — рыбные палочки и куриный шницель. REGIONS подготовил отдельный материал, в котором подробно рассказал о новшествах в меню школьников Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в ГУРБ Подмосковья рассказали о проверках безопасности в школах.