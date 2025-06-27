Из окна чиновника летели деньги: в Петербурге глав администраций обвинили во взяточничестве

В Санкт-Петербурге главам районной и местной администраций Колпинского района предъявлены обвинения в получении взяток, сообщил телеграм-канал СК РФ. Деньги, которые, предположительно, были получены незаконным путем, изъяты.

В ведомстве проинформировали, что в отношении главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главы МА МО Колпино Дмитрия Кохно возбуждено уголовное дело. Предполагается, что чиновники принудили генерального директора коммерческой компании на регулярной основе передавать им взятки. Они самостоятельно связались с руководителем фирмы через посредника. Фирма получила государственный контракт, в рамках которого выполняла работы по благоустройству.

«Денежные средства в размере 15% от сумм, поступающих на счета компании, должны были передаваться фигурантам за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ», — отмечено в сообщении СК.

По данным ведомства, деньги чиновники впервые получили в декабре 2024 года. Общая сумма взяток достигла 9,2 млн руб. Глав задержали во время очередной передачи денег от предпринимателя в июне 2025 года. Весь этот период предприниматель систематически передавал деньги. Логвиненко хранила средства в рабочем кабинете, а Кохно — дома. Во время обыска чиновник выбросил деньги из окна. Инцидент зафиксирован следственной съемкой.

По информации ведомства, в настоящее время суд не установил меру пресечения задержанных.

«Подозреваемым предъявлено обвинение, в ходе допроса они полностью признали свою вину», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Челябинске за многомиллионные взятки задержали менеджеров крупного банка.