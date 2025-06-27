В Челябинске за многомиллионные взятки задержали менеджеров крупного банка

В Челябинске правоохранители задержали несколько сотрудников одного из крупных российских банков по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о бывшем исполнительном директоре — начальнике и клиентском менеджере отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж одного из банков. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Кроме того, был задержан представитель юридических лиц, который подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела.

По версии следствия, за период с марта 2023 по январь 2025 года группа сотрудников банка совместно с посредниками получили более 13 млн руб. в виде взяток. Эти средства были переданы представителем юридических лиц за содействие в открытии в банке невозобновляемой кредитной линии на сумму свыше 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса.

Кроме того, взяточники помогали скрывать негативную информацию о клиентах, а также решали возникающие проблемы в процессе финансирования.

В рамках следственных мероприятий правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски по местам проживания подозреваемых. Следствие также изучает дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что объявленный в розыск бывший заместитель главы Химок Николай Минаев сбежал из России.