Из окна многоэтажки в Белгороде неизвестные бросали горящую бумагу

Читатели Бел.Ру поделились с редакцией видео. Очевидцы уверены, что бумагу кидали несовершеннолетние. Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря. Горящая бумага вылетала из окна на одном из верхних этажей. Горожане обратились в редакцию, чтобы сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на нарушение общественного порядка.

Согласно данным видео, было сделано всего несколько «запусков» горящей бумаги. Негативных последствий инцидент не принес. На верхних этажах возгорание не произошло. Пока клочки бумаги падали вниз, они уже сгорали. Никто не пострадал. Редакция считает, что если бумагу, действительно, бросали несовершеннолетние, то родителям важно провести с ними профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что суд взыскал 165 тыс. руб. с кузбассовца, который бросал из окна стеклянные бутылки.