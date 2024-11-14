Суд взыскал 165 тыс. руб. с кузбассовца, который бросал из окна бутылки

Суд взыскал 165 тыс. руб. с жителя Мариинска, который в состоянии алкогольного опьянения бросал из окна стеклянные бутылки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе Мариинского суда рассказали, что в Новокузнецке молодой человек кидался из окна бутылками. Одна из бутылок повредила припаркованный автомобиль. Его собственник обратился к молодому человеку с просьбой возместить ущерб. Парень, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, согласился. Он написал расписку, что обязуется выплатить 25 тыс. руб. Однако данное обещание не выполнил.

«В итоге владелец поврежденного автомобиля провел в экспертном учреждении независимую оценку причиненного в результате инцидента ущерба, размер которого был установлен экспертами в общей сумме около 155 тыс. руб.», — отметили в суде.

Собственник автомобиля сначала написал претензию, которую отправил на домашний адрес нарушителя порядка, а затем обратился в суд. Виновник не явился на заседание. Он прислал уведомление, что не будет выступать против любого решения суда. В свою очередь суд решил взыскать около 165 тыс. руб. с учетом судебных расходов истца.

Ранее сообщалось, что кемеровчанин разгромил витрину кофейной стойки в гипермаркете и не смог пояснить сотрудникам правоохранительных органов причину своего поступка.