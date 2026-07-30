Губернатор Подмосковья доложил президенту РФ о поддержке бойцов СВО и их семей в регионе

«Террористические атаки, которые идут, и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранения. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Понятно, что здесь разговор не о деньгах, разговор о внимании, заботе, для того чтобы тревоги не было», — сказал глава региона.