Губернатор Подмосковья доложил президенту РФ о поддержке бойцов СВО и их семей в регионе
Андрей Воробьев: мы уделяем много внимания поддержке участников СВО и их семей
Фото: [kremlin.ru]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о поддержке участников СВО и их семей в регионе. Он напомнил, что помимо федеральных мер, в Подмосковье для них доступно 36 региональных мер поддержки.
«Мы постарались их сделать проактивно. Что это значит? Значит, не нужно носить бумаги. Ты можешь не выходя из дома получить все причитающиеся льготы: это и земельный участок или выплаты за него, зубопротезирование, услуги такси, в общем, то, что ребята просили», — рассказал Воробьев.
Он отметил, что регион сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и развивает реабилитационные центры.
Губернатор также подчеркнул важность обеспечения безопасности жителей.
«Террористические атаки, которые идут, и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранения. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Понятно, что здесь разговор не о деньгах, разговор о внимании, заботе, для того чтобы тревоги не было», — сказал глава региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил детей участников СВО, отдыхающих в лагере «Левково».