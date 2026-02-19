Из снега и сказки: жители Одинцова согреваются видом необычного тролля с еловой прической

В Одинцове на одной из центральных улиц появился снеговик, который привлек внимание необычным видом, сообщил REGIONS. Автору снежной композиции удалось добиться невероятного эффекта при помощи обычных еловых веток и необыкновенной креативности.

По информации издания, густые еловые ветки стали прекрасной основой для причудливой «шевелюры» снежного героя. Хвоя также эффектно превратилась в яркие брови. Создается впечатление, будто снеговик получился не из снега, а пришел в город из сказки. Тролль с прической из еловых ветвей вызывает интерес у местных жителей.

«Я такого снеговика никогда в жизни не видела! Идем с внуком гулять, и он сразу: „Бабушка, смотри, тролль!“. А я и правда, как увидела — ну точно тролль, только добрый и снежный. Прическа у него, конечно, — высший класс! Видно, что кто-то очень постарался», — поделилась с REGIONS местная жительница Анна Петровна.

Местные жители отметили, что в городе периодически появляются снежные эксклюзивы. Так, на улице Чикина, 12 на лавочке разместился снеговик с разноцветными бусами. Видно, он решил отдохнуть. В «руках» снежный герой держал палку‑посох и ветку сосны . В качестве декора его креативный создатель выбрал ведерко‑шапочку.

Два снежных персонажа успели вписать свои имена в зимнюю летопись города. Они служат напоминанием: даже в стужу творчество и обычные, казалось бы, вещи способны растопить лед в отношениях между соседями и подарить тепло.

Ранее сообщалось, что в Балашихе на детской площадке поселился провокационный персонаж — снеговик в бикини и с сигарой.