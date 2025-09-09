Из вагона валил черный дым: кузбассовцы обсуждают утренний инцидент

В социальных сетях обсуждают инцидент, который произошел утром 9 сентября, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Из трамвая, курсирующего по городу по графику, валил черный дым.

По информации издания, дымящийся трамвай заметили на участке дороги, где в последнее время массово происходят ДТП. В частности, было зафиксировано массовое дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали 27 автомобилей.

Корреспондент «Сибдепо» обратился за комментариями в пресс-службу кемеровской электротранспортной компании. По информации ведомства, задымление образовалось из-за возгорания колодки. Механизм выполняет важную опцию — помогает транспортному средству затормозить. Сообщалось также о неприятном запахе.

По информации ведомства, проблему удалось ликвидировать за несколько минут. Необходимости в эвакуации пассажиров не было. Трамвай продолжил движение с людьми в салоне. График его следования не изменился. Утренний инцидент не отразился на работе общественного транспортного средства.

