Из-за аномальных морозов в Омске перемерзают трубы: в городе нет газа

Аномальные морозы в Омске стали причиной того, что в некоторые дома прекращена подача газа, сообщает gorod55.ru .

Газ отсутствует из-за перемерзания соплов - это каналы, по которым движется природное топливо. В министерстве энергетики и ЖКК Омской области Городу55 сообщили, что газ не поступает в дома по четырем улицам. Компания, транспортирующая топливо, обещает восстановить подачу уже к концу сегодняшнего дня. Газ отключили в четверг, 7 декабря.

У некоторых жителей газ есть, а вот отопление в квартирах многоэтажных домов отсутствует. Причина - поломка на ТЭЦ. В итоге в сильнейший мороз жители вынуждены находиться в холодных помещениях. Авария произошла из-за перебоев с электроэнергией 7 декабря.

В пятницу, 8 декабря, в квартиры будет подано отопление. Возможно, сразу трубы горячими не станут, но поставщик обещает оперативно ликвидировать аварию.

Ранее стало, что в Орске учащиеся школы будут вынуждены пешком по морозу добираться в соседние населенные пункты, потому что чиновники объявили о начале капитального ремонта посредине учебного года.