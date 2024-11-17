Из-за ссоры с женой житель Владивостока пытался подорвать многоэтажку

Житель Владивостока разлил бензин вблизи многоэтажного дома, поставил газовый баллон и совершал с ним различные действия. Мужчина требовал, чтобы к нему вышла супруга, сообщил официальный телеграм-канал прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел во дворе жилого дома № 30 на ул. Надибаидзе во Владивостоке. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают, как с юридической точки зрения можно охарактеризовать действия жителя Владивостока 1992 года рождения. Его задержали. Прокуратура региона контролирует ход доследственной проверки.

«Разливал бензин и демонстративно производил манипуляции с газовыми баллонами, требуя, чтобы к нему пришла его жена», — указано в сообщении ведомства.

Baza сообщила, что на место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медики. По данным канала, мужчину задержали местные активисты до прибытия экстренных служб. Baza располагает информацией, что мужчина облил бензином газовый баллон с пропаном и угрожал, что взорвет себя и многоэтажный дом. Требованием было немедленное общение с женой. SHOT сообщил, что после задержания с местным жителем Владивостока сразу беседовали психологи и сотрудники полиции.

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