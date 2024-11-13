Жертвой теракта в Севастополе оказался начштаба бригады ракетных кораблей ЧФ

По итогам террористического акта в Севастополе погиб начальник штаба бригады ракетных кораблей, которые входят в Черноморский флот РФ. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Сегодня во время взрыва автомобиля в Севастополе погиб Валерий Транковский, он был заместителем командира 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота, а также начальником штаба данного соединения. По данному ЧП уже возбуждено уголовное дело, следствие приступило к работе. Украинская пресса назвала это ЧП специальной операцией Службы безопасности Украины.

До этого пресса уже сообщала о гибели моряка в Севастополе. У него взорвалось под днищем автомобиля взрывное устройство. Это произошло на улице Тараса Шевченко рядом с одним из супермаркетов. Находившийся в салоне машины капитан 1-го ранга погиб.