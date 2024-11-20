Из-за вспышки пневмонии в Ставрополе закрыли на карантин школу

В Ставрополе на карантин закрыли школу №50 в связи с массовым заболеванием учащихся пневмонией, сообщил newstracker.ru.

Школа расположена в одном из самых густонаселенных райнов. Занятия посещают порядка полторы тысячи детей. В настоящее время ребята продолжат обучение в дистанционном формате. Решение о возвращении к очному режиму будут принимать после того, как уровень заболевания снизится. Ситуация находится под контролем местной администрации.

В администрации Ставрополя информацию подтвердили. Роспотребнадзор передает сотрудникам администрации данные об актуальной ситуации в учебном учреждении.

«Дети продолжат учиться в дистанционном режиме», — сообщили в мэрии.

В учебном заведении зафиксирована вспышка внебольничной пневмонии. Такой информацией располагает NewsTracker.

Ранее сообщалось, что врач Гусейнов пояснил опасность самостоятельной отмены антибиотиков при лечении пневмонии у взрослых и детей.