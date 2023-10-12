Избавился от улик и спокойно ушел: Татарстанца осудили за убийство знакомой

Суд вынес приговор жителю Татарстана, который убил знакомую и оставил ее труп в квартире, сообщает inkazan.ru .

В апреле 2023 года обвиняемый нанес ножевые ранения соседу. Они поругались на лестнице. После чего мужчина сначала нанес удары кулаками, а затем ножом. Было заведено дело. У пострадавшего зафиксировали ущерб здоровью легкой степени.

В июне 2023 года мужчина пришел в гости к знакомой женщине, с которой они несколько дней употребляли спиртные напитки. Как заявил позже задержанный, ему не понравилось, что женщина к тому же употребляет наркотики. Возник конфликт. Мужчина зарезал знакомую кухонным ножом.

Он тщательно скрыл следы преступления: стер отпечатки пальцев со всех бутылок и других предметов. Закрыл двери квартиры и покинул помещение. Труп женщины нашли спустя девять дней после смерти.

Мужчина признал вину. В суде рассматривали одновременно два дело: убийство женщины и нанесение ножевых ранений мужчине. Было назначено 12.5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Данные о судебном процессе внесены в картотеку районного суда.

Ранее стало известно, какой приговор суд вынес жителю Подмосковья, который в порыве ревности убил девушку в подъезде дома.