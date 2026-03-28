Избавление от блудной страсти и дарование сил: о чем просят в молитвах 29 марта и как провести День Марии Египетской

Воскресенье 29 марта 2026 года — пятая Неделя Великого поста, посвященная преподобной Марии Египетской. Ее жизненный путь — от падшей женщины до великой подвижницы — стал для миллионов верующих символом покаяния и надежды. Этот день знаменует переломный момент: до Пасхи остается две недели, за которыми следуют шестая седмица, Лазарева суббота (4 апреля), Вход Господень в Иерусалим (5 апреля) и Страстная седмица, сообщил aif.ru.

Кем была Мария Египетская

По данным издания, святая жила в V–VI веках. В молодости она вела распутную жизнь в Александрии. Однажды, пытаясь войти в храм Гроба Господня в Иерусалиме, она ощутила невидимую преграду, не пускавшую ее внутрь. Осознав глубину своего падения, Мария взмолилась перед иконой Богородицы — и после этого смогла переступить порог храма.

В статье aif.ru указано, что вскоре она ушла в пустыню за Иордан, где провела 47 лет в строжайшем подвиге, питаясь лишь травами и кореньями. Перед кончиной ее исповедал и причастил преподобный Зосима. Житие Марии Египетской читается в храмах на пятой неделе Великого поста как напоминание: даже самый тяжкий грех искупается искренним покаянием.

Что можно и нужно делать 29 марта

По данным издания, в этот день верующим рекомендуется посетить храм, где звучат особые песнопения, прославляющие подвиг покаяния. Принято молиться преподобной Марии — к ней обращаются с просьбами об избавлении от блудной страсти, о даровании сил для духовного подвига, об укреплении в вере.

По информации издания. в народном календаре 29 марта называли Саввиным днем (в честь мученика Савина Ермопольского). На Руси в это время готовили технику к весенним полевым работам. Сегодня это можно истолковать как повод заняться обслуживанием автомобиля, велосипеда или другой техники.

Что не рекомендуется делать

По данным издания, в этот день не следует предаваться унынию и отчаянию — пример Марии Египетской учит, что прощение доступно каждому. Стоит избегать ссор и конфликтов, стремиться к миру в душе. Особенно важно милосердие: отказывать в помощи нежелательно. Тяжелый физический труд без крайней необходимости лучше отложить — воскресенье призвано быть днем отдыха, особенно в постное время.

