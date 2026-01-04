«Избежал наказания»: Овечкину разбили лицо в кровь и сломали зуб во время матча НХЛ

В результате столкновения капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и канадского защитника «Блэкхокс» Луиса Кревьера россиянину разбили лицо в кровь, сообщило РИА Новости. Позиция судьи в данном конфликте вызвала возмущение у российского форварда.

На опубликованной видеозаписи эпизод выглядит так, будто Александр Овечкин в результате силового приема со стороны канадского хоккеиста едва не лишился еще одного зуба, предположил корреспондент издания. Российский форвард давно известен болельщикам своей характерной улыбкой с отсутствующим зубом. В ходе данного столкновения у зрителей и комментаторов сложилось впечатление, что он мог получить травму, слегка повредив соседний.

В ходе одного из игровых моментов произошло столкновение между российским нападающим и защитником «Чикаго Блэкхокс» Луисом Кревьером. В результате контакта клюшка канадского хоккеиста попала в область лица Александра Овечкина, что привело к повреждению и кровотечению.

После данного эпизода Овечкин оказался на льду, после чего с заметным усилием направился к скамейке запасных. Однако вскоре российский хоккеист смог вернуться на площадку и продолжить участие в матче.

«Включился в игру, но эмоционально высказал одному из арбитров претензии по поводу того, что тот оставил без внимания фол игрока "Чикаго": за удар клюшкой и рассечение Кревьер должен был быть наказан двойным малым штрафом, но избежал какого-либо наказания», — сообщило РИА Новости.

