Российские хоккеисты стали героями «Зимней классики» в НХЛ

В Майами прошел матч «Зимней классики», в котором сыграли «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Впервые игра на открытом воздухе в НХЛ прошла при температуре плюс 17 градусов.

В присутствии более 36 тыс. зрителей «Рейнджерс» разгромили действующего обладателя Кубка Стэнли со счетом 5:1. Главным героем матча стал форвард Мика Зибанежад, который поучаствовал во всех заброшенных шайбах своей команды. Швед установил рекорд «Зимней классики» (3+2) и был признан первой звездой матча.

Второй звездой матча стал российский нападающий Артемий Панарин, набравший 3 (2+1) очка и забросивший победную шайбу. Важную лепту в командную победу внес и вратарь Игорь Шестеркин, отразивший 36 бросков из 37. Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков завершил матч с показателем полезности «плюс 2». Также стоит отметить нападающего Алексиса Лафреньера, впервые в карьере оформившего ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» и «Флорида» занимают 11-е и 10-е места в Восточной конференции, набрав по 45 очков. Обе команды пока не проходят в плей-офф, но плотность в турнирной таблице Востока очень высока, от лидирующих «Детройт Ред Уингз» участников «Зимней классики» отделяет всего семь очков.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о том, как встретил Новый год капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.