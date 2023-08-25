Избиение битой: Жесткость подростков из Омска удивляет правоохранительные органы

Согласно предварительной версии следствия вечером 18 августа трое подростков напали на 36-летнего мужчину с целью ограбления. Ребята били его битой. Было нанесено множество ударов по разным частям тела, в том числе и по голове. Подростки украли все личные вещи и скрылись с места преступления.

Мужчина находился некоторое время без сознания. Потом сумел обратиться за помощью. Его госпитализировали. У следователей есть подозрение, что подростки ранее уже не раз нападали на прохожих. Ведется следствие, на время которого ребят по решению суда заключили под стражу.

Это не первый случай, когда нападающими в Омской области становятся подростки. Ранее была задержана банда. Ребята грабили, проникали в дома, поджигали здания.

Ранее СМИ сообщали о вооруженном нападении на подростков в Сургуте. Выяснилось, что это был не первый случай, когда подросткам одного из района города угрожали.