Избил мать экс-возлюбленной и закрыл в квартире: кузбассовца обвиняют в разбое и краже

В Кузбассе задержали мужчину, которого подозревают в избиении 73-летней пенсионерки и краже золотых изделий, а также 121 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе регионального ГУ МВД поделились подробностями дела. В ведомстве сообщили, что сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи женщины. Они услышали ее крики. Предполагается, что мужчина, с которым в отношениях состояла ранее ее дочь, зашел в квартиру. Он рассказал, что хочет забрать свои личные вещи.

По данным ведомства, мужчина избил пенсионерку, забрал золотые украшения и деньги. Чтобы она не могла позвать кого-то на помощь, изъял мобильный телефон.

«После чего скрылся, закрыв потерпевшую в ее же жилище», — говорится в сообщении.

Со слов потерпевшей, ранее мужчина уже совершал кражу ее личных вещей и денег. Однако женщина решила не сообщать об этом правоохранителям, пожалев мужчину. В настоящее время задержанный заключен под стражу. Общая сумма ущерба по двум эпизодам составила 240 тыс. руб. Сотрудники занимаются расследованием в рамках возбужденного уголовного дела. Срок наказания может достичь восьми лет заключения в колонии.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в изнасиловании и убийстве девочки 15-летней давности избрали меру пресечения.