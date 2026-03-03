Избила и снимала на видео: в Кузбассе наказали семью 11-летней школьницы за нападение на сверстницу

По информации издания, конфликт между подростками произошел в августе 2025 года. Видео, как девочка избивает сверстницу, оказалось в Сети. Пользователи категорично заявляли, что нападавшую необходимо привлечь к ответственности.

Предполагалось, что пострадавшая — воспитанница детского дома. После нанесения физических увечий она просила у девушки прощения. Согласно данным видео, пострадавшая упала на траву. Тогда ее взяли за руки, чтобы она не могла убежать.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов начали разбираться в ситуации. Уголовное дело было прекращено в ноябре из-за возраста нападавшей. Школьнице 11 лет.

В пресс-службе Мариинского суда проинформировали о взыскании с матери девочки 20 тыс. руб. Деньги будут выплачены пострадавшей 10-летней школьнице в качестве моральной компенсации. Кроме того, гражданке предстоит заплатить государственную пошлину. С требованием о выплате компенсации обратился прокурор города Мариинска.

«Случившееся оказало негативное влияние на физическое и эмоциональное состояние 10-летней пострадавшей, поэтому в соответствии с действующим законодательством она имеет право на компенсацию морального вреда», — указано в сообщении пресс-службы.

