Почему контроль вредит, а диалог спасает: психолог о причинах подростковой агрессии

Психолог Ольга Селезнева прокомментировала нападения школьников на учебные заведения. Специалист уверена, что родителям подростков важно не контролировать жизнь ребенка, а быть в контакте с ним. Это поможет не допустить развитие подавленной агрессии, сообщил newstracker.ru.

Эксперт считает, что подавленная агрессия — причина, которая могла стать причиной нападения подростков на учебные заведения. Она развивается постепенно, но часто остается незамеченной для взрослых. Ольга Селезнева рассказала, что агрессия может быть разной.

По мнению специалиста, есть полезная агрессия. Именно она позволяет достигать поставленных целей. Чрезмерная и неконтролируемая агрессия перерастает в ярость. «Правильная» агрессия может подавляться, но не исчезать. Она накапливается и превращается в гиперагрессию, которая и приводит к трагическим последствиям.

«Если мы будем постоянно спорить и заставлять, ребенок все равно победит — у него жизнь впереди. Чтобы передать свою мудрость, нужно самому ее иметь и уметь доносить это через диалог», — уверена эксперт.

Эксперт предупредила, что единого способа не допускать развитие агрессии нет. Однако родителям важно находиться в контакте с ребенком: интересоваться его делами и мнением, рассказывать о своем отношении к какому-либо событию. Важно вести диалог, а не заниматься нравоучениями. В такой среде ребенок понимает, что может не соглашаться с чем-либо мнением.

«Быть в контакте — не значит следить за каждым шагом. Это значит, понимать чувства ребенка. Для этого нужно самому быть осознанным, внимательно наблюдать и разговаривать. Диалог ничем не заменить», — подчеркивает спикер.

