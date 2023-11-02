«Избирательное правоприменение»: Между членами оппозиции и «Единой России» возник конфликт

Конфликт возник между депутатом политической партии «Яблоко» Борисом Вишневским и представителем «Единой России» Андреем Гурулевым после выступления последнего в эфире программы Владимира Соловьева. Борис Вишневский подал заявление в прокуратуру с целью привлечения к ответственности Андрея Гурулева за оскорбление россиян, сообщает newizv.ru .

Андрей Гурулев заявил в эфире «Россия 1»:

«Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту (а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня), чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена».

Петербургский депутат написал письмо генпрокурору Игорю Краснову, в котором изложил суть претензии к представителю «Единой России». Высказывания Гурулева Вишневский воспринимает как призыв к уничтожению тех граждан РФ, которые не поддерживают партию президента.

Депутат уверен, что к представителям оппозиции относятся несправедливо. Если кто-то позволил себе такие высказывания, то уже был бы в СИЗО.

«Вспомните, когда депутат Красносельского райсовета Москвы Алексей Горинов призывал не проводить праздник в своем районе, потому что «какие сейчас праздники, когда там убивают детей», он получил 7 лет лишения свободы за фэйки об армии. Мы видим избирательное правоприменение», - рассказал изданию «Новые Известия» депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский

Депутат отметил, что после беспорядков в Дагестане региональные власти призывают простить нарушителей порядка. Пикеты на Красной площади заканчивались иначе.

«Одиночные пикеты на Красной площади люди попадают в СИЗО и получают реальные сроки»,- рассказал депутат Борис Вишневский

Известно, что заявление депутата Бориса Вишневского передано на рассмотрение в прокуратуру города Москвы.

«Я не наивный человек и понимаю, что шансы на привлечение к ответственности Гурулева за его слова о необходимости уничтожать несогласных не так уж велики. Но важно понять, каким будет ответ Московской прокуратуры», - рассказал депутат Борис Вишневский

Депутат Вишневский заявил, что если в столичной прокуратуре откажут, он будет подавать на пересмотр дела.

Юрист и политолог Олег Захаров прокомментировал конфликт с юридической точки зрения:

«Основанием для лишения депутатского мандата может быть исключительно решение суда. Например, недавно два депутата Госдумы — Василий Власов и Вадим Белоусов были лишены депутатских мандатов за неисполнение своих обязанностей. Если будет возбуждено дело и начнется расследование, можно будет говорить о прогнозах. По своему опыту могу сказать, что когда начиналось уголовное преследование в отношении некоторых муниципальных депутатов, они уезжали из страны, и их просто лишали мандата за неисполнение обязанностей. Но сейчас важно понять, какое процессуальное решение вынесет Московская прокуратура. Проверка высказываний Гурулева должна пройти определенную процедуру. Не исключаю, что в случае возбуждения уголовного дела подключится Следственный комитет», — заявил «НИ» электоральный юрист, политолог Олег Захаров.

Некоторые депутаты поддерживают Андрея Гурулева. Комиссия по депутатской этике Госдумы под руководством Валентины Терешковой сообщила, что депутат использовал фигуры речи, что невозможно считать оскорблением. К тому же, Гурулев высказывал личное мнение, что не запрещено законом.

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