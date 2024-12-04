Избивший бойца СВО в Волжском умер в лечебном учреждении №15 УФСИН в Волгограде

Пользователи соцсетей комментируют новость о смерти подследственного 29-летнего Микаила Разакова, который был фигурантом дела по избиению участника спецоперации в Волжском, сообщили novostivolgograda.

Подследственный умер в лечебном учреждении №15 УФСИН в Волгограде. В пресс-службе УФСИН проинформировали, что мужчине стало плохо. Он скончался во время проведения реанимационных действий.

Источник из правоохранительных органов поделился подробностями инцидента. Он сообщил, что у Микаила была закупорка легочной артерии. Предположительно, Разаков длительное время испытывал проблемы с сердечно-сосудистой системой, но не уделял должное внимание здоровью. Некоторые пользователи соцсетей считают его смерть фатальной.

«Это просто карма! Вряд ли можно объяснить иначе», — прокомментировал один из пользователей.

Конфликт произошел из-за того, что участник спецоперации прошел, как утверждали молодые люди, слишком близко возле беременной супруги одного из них. Разаков и его приятель решили разобраться с мужчиной, который оказался участником СВО. Второй фигурант дела находится в СИЗО. Суд вправе назначить до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Кванта» Мельников арестован по подозрению в убийстве.