Бывший футболист «Кванта» Мельников арестован по подозрению в убийстве

Виталий Мельников, который когда-то играл за футбольный клуб «Квант», был отправлен в СИЗО по подозрению в убийстве. Данные об этом появились в телеграм-канале «Типичный Обнинск».

Целую группу мужчин задержали в Калужской области по подозрению в том, что они жестоко избили человека в лесу. Преступление произошло неподалеку от дач, расположенных в городском округе Чехова.

«Шесть жителей Калужской области, включая бывшего футболиста «Кванта» Виталия Мельникова, арестованы до 18 января 2025 года по подозрению в убийстве», — указал микроблог.

По мнению следствия, злоумышленники бросили в лесу избитого ими человека и скрылись. Пострадавший впоследствии скончался, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что бывшего футболиста из сборной России Евсеева избили в Астрахани. У него на улице попросили закурить и после это брызнули в лицо из газового баллончика. Одного из сопровождавших Евсеева попутчиков ударили ножом. Нападавших удалось задержать и передать правоохранителям.