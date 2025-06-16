«Издеваетесь над народом?»: жители Ижевска возмущены отсутствием навесов на остановках

По информации издания, жительница считает неправильным, что во время дождя пассажирам негде укрыться. В зимний период времени, по ее мнению, горожане вынуждены мокнуть от снега. Женщина отметила, что напротив есть большой остановочный комплекс, где люди ожидают одновременно автобусы и троллейбусы. На той стороне, где нет крыши, остановки разделены. Горожане вынуждены бегать от одной стороны к другой в зависимости от того, какой транспорт приезжает первым.

«Администрация Ижевска, обратите внимание на эту остановку. Сколько можно людям стоять под дождем, зимой под снегом? Вы не понимаете? Или издеваетесь над народом?» — написала жительница Ижевска.

По данным издания, комментарий оценили другие горожане. Так, один пользователь рассказал, что остановки находятся в некачественном состоянии. Кроме того, для общественного транспорта не предназначена отдельная полоса, что приводит к большим пробкам. Под другими постами также появились обращения от местных жителей по благоустройству. Они просят установить скамейки, чтобы пассажирам было удобно ожидать общественный транспорт. На некоторых участках предлагают сделать безопасные ограждения.

«Обустройство остановочных павильонов планируем выполнить в текущем году», — отметили в Управлении благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.

Ранее сообщалось, что омичи проинформировали о жуткой вони по всему городу.