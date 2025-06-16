«Нас решили травануть»: омичи сообщили о жуткой вони по всему городу

Жители промышленных районов Омска после объявления введения режима «черного неба» проинформировали в соцсетях о резком химическом запахе, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, режим «черное небо» ввели в городе в воскресенье, 15 июня. Ухудшение экологической обстановки было связано с неблагоприятными погодными условиями: высокая влажность и отсутствие ветра. Такие условия не способствуют рассеиванию загрязняющих веществ. Режим отменили утром 16 июня.

По данным издания, омичи пожаловались на жуткую вонь. Большая часть комментариев поступила от жителей промышленных районов. Горожане написали, что недавно прошел дождь. Они ожидали, что в воздухе почувствуется свежесть. Однако вместо этого, по словам пользователей соцсетей, появился неприятный запах. Некоторые писали, что вонь также ощущалась в центре Омска.

«Вот это нас решили травануть. Воняет нефтехимией в Нефтяниках. Никакая СЗЗ не спасает и статус жилой зоны», — написал один из пользователей соцсетей.

Жительница одного из промышленных райнов отметила, что неприятный запах чувствуется в воздухе не только во время объявления режима «черного неба». Специалисты предполагают, что в период до 19 июня ситуация в городе стабилизируется.

Ранее сообщалось, что специалисты обсудили вопросы экологического мониторинга на площадке (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.