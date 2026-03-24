Изнасилования, угрозы и беспомощность: россиянин осужден за преступления против родной дочери и падчерицы

Житель Кемеровского округа осужден за тяжкие преступления сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних девочек. Одна из пострадавших являлась его родной дочерью, вторая — падчерицей. Как проинформировали в пресс-службе Кемеровского районного суда, на протяжении длительного времени дети находились в условиях жестокого обращения со стороны отчима и отца, который вместо защиты и заботы использовал их беззащитность, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мужчина, угрожая девочкам, систематически совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, включая изнасилования. О преступлениях стало известно только после того, как информация достигла правоохранительных органов.

По данным издания, суд, изучив все обстоятельства дела, признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения свобода передвижения осужденного будет ограничена еще на полтора 1,5 года.

По информации издания, приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

«Приговор не вступил в законную силу», — сообщил Дмитрий Бакальчук, консультант кемеровского районного суда.

