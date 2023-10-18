Израиль не намерен отказываться от ликвидации ХАМАС после гибели людей в больнице Газы

Во вторник вечером, 17 октября, стало известно о гибели около 500 человек в больнице сектора Газа в результате попадания ракеты. Это событие стало резонансным. В Израиле отменили важные мероприятия, в том числе саммит в Иордании, где должен был присутствовать президент США Джо Байден.

Стоит отметить, что президент США считает, что израильские власти не имеют отношения к взрыву. Визит лидера должен был показать миру, что США поддерживают Израиль, а также дать понять арабским странам, что их поддерживать никто не собирается. Еще одна цель – мотивировать «Хезболлу» изменить намеченные планы.

«Исходя из того, что я видел, создается впечатление, что это было сделано другой командой, а не вами», - сказал Байден о взрыве, выступая перед премьер-министром Израиля после того, как он приземлился в Тель-Авиве в среду

Смертоносный взрыв никак не повлиял на намерение израильских властей ликвидировать ХАМАС.

«Цель ясна и остается неизменной — ликвидировать ХАМАС - и это то, что мы собираемся сделать», - заявил по телефону Офир Фальк, близкий помощник Нетаньяху.

У Израиля есть доказательства своей непричастности к данной трагедии, которые Bloomberg проверить не имеет возможности. Это видеозапись разговора военных ХАМАС, которые утверждают, что взрыв произошел не из-за попадания ракеты с воздуха.

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