Израиль упростил въезд для россиян: виза не нужна, но требуется электронное разрешение ETA-IL

Власти Израиля демонстрируют заинтересованность в туристах из России: разработали новые программы, переналадили систему безопасности и запустили дополнительные рейсы, сообщили «Известия».

По информации издания, турпоток из России не прекратился, но снизился. На фоне обострения политической обстановки на Ближнем Востоке власти Израиля заинтересованы в гостях из России. Сейчас туристы видят в столице, как местные жители прогуливаются по улицам, посещают кафе, занимаются серфингом. Будто в стране не было военных действий.

«В зимний период Израиль делает ставку на оздоровительный туризм, благо в этой сфере у страны накоплен огромный опыт», — указано в статье.

Правила въезда для граждан России остались практически прежними. Как и ранее, виза не требуется, разрешенное пребывание в стране составляет до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Главным нововведением стала обязательная процедура предварительного оформления на официальном сайте Управления по делам иностранцев Государства Израиль электронного разрешения на въезд (ETA-IL).

«В Иерусалим же отправляются для того, чтобы прикоснуться к описанной в священных книгах истории длиной в несколько тысяч лет», — считает корреспондент издания.

Кроме этого, пограничные службы имеют право запросить стандартный пакет документов, подтверждающих цель и условия поездки. В него могут входить обратные авиабилеты, действующий полис медицинского страхования, подтверждение бронирования жилья, а также банковские выписки, демонстрирующие финансовую состоятельность путешественника.

Прямое авиасообщение из Москвы поддерживают национальный перевозчик El Al и российская авиакомпания Red Wings. Последняя выполняет рейсы на специально оборудованном лайнере Ту-214, что обеспечивает независимость от иностранного технического обслуживания и гарантирует стабильность расписания.

