Ученые из подмосковной экспедиции Института археологии РАН подвели итоги изучения уникальной находки — печного изразца с изображением человечка, обнаруженного при раскопках на территории Троице-Сергиевой лавры, сообщил REGIONS.

По головному убору персонажа исследователям удалось определить его социальный статус и даже род занятий. Результатами поделился Фонд развития Сергиева Посада. Фрагмент изразца с портретным изображением нашли в культурном слое монастыря.

По информации ученых, под треугольным полосатым колпаком у человечка развеваются непослушные пряди волос. Рисунок выполнен в свободной, чуть наивной манере, но, как отмечают специалисты, за кажущейся простотой скрывается важная информация.

«В нем есть и стиль, и четкость изображения, и даже характер нарисованного угадывается. В целом, можно сказать, что мы видим русскую имитацию знаменитой дельфтской манеры (delftware)», — рассказала руководитель Подмосковной экспедиции Ася Энговатова.

Изучив головной убор, археологи пришли к выводу, что это один из древнейших типов традиционного русского мужского колпака, который носили представители самых разных слоев населения — от крестьян до знати. Однако детали позволили уточнить детали: мехового отворота на изображении нет, значит колпак летний. А по качеству материала и отделке можно судить о достатке владельца и даже о его профессии.

«Полоски на нашем колпаке весьма походят на нашивки на стрелецких шапках. Может быть, перед нами юный безбородый стрелец. Охранял эту печь, стоя на самом верху», — сообщила научный сотрудник ИА РАН Ирина Елкина.

После завершения исследований находка вошла в экспозицию «Изразцовый жар царских печей», которая открыта в музейном комплексе «Конный двор» Сергиево-Посадского музея-заповедника. Выставка работает до 29 марта.

