«Изумительные кадры»: как жители Кузбасса снимают ледоход на Томи и делятся видео в соцсетях

В Кузбассе главная река региона начала освобождаться ото льда. Очевидцы снимают это природное явление на видео и делятся кадрами в соцсетях — зрелище завораживает своей красотой, сообщил VSE42.RU .

В среду, 8 апреля, на Томи стартовал ледоход. Жители публикуют видеоролики, которые называют изумительными. Горожане указывают, что съемка велась с Кузнецкого моста в Новокузнецке. На записях видно, как многочисленные льдины медленно плывут по течению, создавая впечатляющую картину.

В Кемеровском гидрометцентре сайту VSE42.Ru подтвердили, что река вскрылась.

«Ледоход на Томи наблюдаем в Междуреченске и Новокузнецке», – сказали в учреждении.

По информации издания, в областной столице ледоход пока не начался — там наблюдаются лишь закраины и трещины на льду. А вот на реке Кондоме в Кузедееве ледоход уже идет.

В Министерстве лесного комплекса и охраны хозяйства отметили, что ледоход — явление, которое всегда завораживает.

Ранее сообщалось, что на Ямале спрогнозировали ледоход и предупредили об опасности.