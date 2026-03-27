На Ямале спрогнозировали ледоход и предупредили об опасности

Для Ямала навигация — это не просто календарный период, а узкое окно возможностей, за которое нужно успеть перевезти все: от стройматериалов до пассажиров. И каждый год главный вопрос, который волнует и логистов, и простых жителей, один: когда же наконец пойдет лед? В 2026 году прогнозы Росгидрометцентра дают отсрочку: на Оби в районе Салехарда ледоход ожидается позже обычного, примерно во второй декаде мая, с отставанием в пять дней от средних многолетних сроков. В южной части округа картина схожая, а вот на северных реках лед тронется уже ближе к июню. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Специалисты оценивают ситуацию с прицелом на то, что происходило выше по течению. Данные спутникового мониторинга на конец марта показывают, что на Верхней Оби сохраняется ледостав, но уже появляются промоины и полыньи — например, у села Фоминское образовалась девятикилометровая полынья, а кромка льда в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС смещается к северу. Толщина льда в бассейне Верхней Оби ниже нормы на 4–35 сантиметров, что, впрочем, не отменяет главного риска: обильные снегопады в верховьях и суровая зима могут дать высокую воду. Прогнозы предупреждают, что уровень может серьезно подняться в Надыме, Пуре, Тазе и на Нижней Оби, и, если соседние регионы столкнутся с большим половодьем, Ямал окажется в зоне возможных подтоплений.

В прошлом году ледоход на Оби начался 20 мая и завершился 27-го, когда голова льда вышла в Обскую губу. Весь этот процесс — от первых закраин в Шурышкарском районе до финального очищения рек — занял около трех недель. Но чтобы понимать механику, нужно учитывать, что Обь — это три разные по характеру реки. Верхняя — быстрая, с крутым уклоном, течет по Алтаю, Новосибирской и Томской областям. Средняя, от Томска до слияния с Иртышом, — это спокойное равнинное течение через болота Западной Сибири. И наконец, Нижняя: после ХМАО река распадается на Большую и Малую Обь, которые петляют параллельно почти 450 километров, соединяясь протоками, и лишь ниже Шурышкар вновь сливаются в единое русло, чтобы уйти в Карское море через Обскую губу. Так что то, как пройдет ледоход в ЯНАО, зависит не только от местной погоды, но и от того, что творится в Томской области и Ханты-Мансийском округе.

Но главное предостережение связано не с прогнозами, а с человеческим поведением. Алексей Дударев, президент Российского союза спасателей, объясняет это с пугающей простотой: скорость ледохода кажется небольшой — полметра в секунду, но массы там такие, что обычная льдина размером два квадратных метра весит больше семи тонн, как два груженых автобуса. Столкновение двух таких глыб — это уже не просто ледоход, а авария, сопоставимая с серьезным ДТП. Если же человек оказывается в воде, его шансы стремятся к нулю: ледяная вода, наползающие друг на друга льдины, невозможность пробить лед снизу — все работает против него. Именно поэтому спасатели так настойчиво повторяют простые правила: не выходить на лед, не стоять на обрывистом берегу, не приближаться к заторам и тем более не отталкивать льдины. Как отмечает Дударев, поставить спасателя у каждой реки невозможно, и чаще всего люди создают проблемы себе сами, полагая, что в этот раз «пронесет». Но статистика трагедий, к сожалению, доказывает обратное: весенний лед ошибок не прощает.

