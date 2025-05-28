Известно о состоянии попавшего под трамвай мужчины в Кемерово и самого водителя

Кемеровская электротранспортная компания проинформировала о состоянии мужчины, который попал под трамвай, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В КЭТК предполагают, что пострадавший был под воздействием запрещенных препаратов.

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье, 25 мая. Водитель трамвая сбил мужчину, который находился на остановке «Поперечка». Инцидент произошел примерно в 12 часов дня. Очевидцы сфотографировали пострадавшего и вложили в Сеть.

В пресс-службе КЭТК рассказали, что пострадавшего прооперировали. В настоящее время мужчина находится в больнице. Собеседник издания отметил, что в момент наезда пострадавший, предположительно, находился под воздействием запрещенных препаратов.

В пресс-службе отметили, что водитель также находится на больничном. Трамваем управляла специалист первой категории. Женщину отстранили от работы. В ведомстве отметили, что у водителя хорошая репутация. В КЭТК разбираются, как именно произошла авария с целью принятия дальнейших мер в адрес сотрудницы.

«Водитель у нас на хорошем счету. Разбираемся, по какой причине произошла авария», — добавили в КЭТК.

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