Появились подробности страшного ДТП в Кемерово

В кузбасском центре медицины катастроф проинформировали, что 21-летняя девушка и 23-летний молодой человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. Они стали участниками ДТП в Кемерово. Состояние 21-летнего пассажира медики оценили как средней тяжести, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, кадры с автомобилем, передняя часть которого была полностью разбита, распространились по соцсетям. Очевидцы писали, что пострадавших увезли на скорой. На фотографиях можно рассмотреть вторую машину, которая также разбита. Дополнительной информации не было.

«На кадрах видно, как „легковушки“ превратились в груду металла», — комментирует Сибдепо.

В отделе пропаганды городской ГАИ корреспонденту Сибдепо прокомментировали происшедшее. В ведомстве рассказали, что участниками аварии стали Lada Priora и Daewoo Matiz. Предполагается, что виновником аварии стал водитель Lada Priora — мужчина 2002 года рождения. Он двигался по улице Юрия Двужильного в сторону проспекта Молодежного. Мужчина выехал на светофоре на желтый сигнал, что запрещено правилами. Машина врезалась в Daewoo Matiz.

По данным издания, во второй машине находилась водитель-женщина 2003 года рождения.

«В результате чего совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz, под управлением водителя-женщины 2003 года рождения, которая двигалась со встречного направления, осуществляя поворот налево (на прилегающую территорию)», — отметил собеседник издания.

По информации издания, пострадали оба водителя. В одном из автомобилей находился пассажир 2003 года рождения, который также пострадал. Участников дорожно-транспортного происшествия доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Омской области в страшном ДТП с ЗИЛом погиб человек, пострадали дети.