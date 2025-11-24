Известному блогеру из Подмосковья могут ампутировать руки

Терапевт-реаниматолог Константин Недошивин поделился с REGIONS экспертным прогнозом, чем закончится лечение трэш-блогера из Балашихи Кирилла Терешина. Молодой человек более известный аудитории как Руки-Базуки.

По информации телеграм-каналов, трэш-блогер делал уколы синтола, чтобы зрительного увеличить бицепсы. В тканях начался воспалительный процесс. Медики считают, что необходимо проводить операцию.

Терапевт-реаниматолог Недошивин рассказал, что операции для зрительного увеличения мышечной массы чаще всего не приводят к опасным для организма последствиям. Современные медики освоили технику. Однако в случае неквалифицированного введения препаратов или при неправильном выборе используемых материалов возникают проблемы.

«Синтол — это жидкость, которую должен вводить высококвалифицированный специалист, строго соблюдая дозировку и правила введения. Если он введен правильно, то препарат сам выводится из организма в течение пяти лет. Извлечь его чрезвычайно трудно. Если страдают важные сосуды и начался некроз тканей, то прогноз может быть самым неблагоприятным», — рассказал врач.

