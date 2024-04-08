Ъ: известный по громким делам экс-полковник СКР прятался от правосудия в зоне СВО

Заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко, который сам стал фигурантом уголовного дела из-за подозрений в растрате государственных средств, был найден в зоне СВО, сообщает « КоммерсантЪ ».

У редакции Ъ есть основания полагать, что Александр Избенко не выполнял боевые задачи с целью скорейшей победы России, а пытался скрыться. Он проживал у родителей своей гражданской супруги. Сразу по прибытию в зону СВО выключил мобильный телефон, а на связь ни с кем из коллег не выходил. В зону специальной операции он уехал после того, как стало известно о возможном уголовном деле. На тот момент официально фигурантом Александр Избенко еще не стал.

Осенью 2023 года началась процедура инвентаризации имущества в ведомстве, где он занимал руководящую должность. 29 сентября 2023 года он подал рапорт об увольнении из СКР в связи с выходом на пенсию. 12 октября его обвинили в растрате крупной суммы денег. Мужчину обнаружили в зоне СВО еще осенью прошлого года.

«На домашний арест, о котором просил сам Александр Избенко, заявивший, что скрываться от следствия он не намерен и готов являться по первому требованию следователя, при вышеизложенных обстоятельствах он вряд ли мог рассчитывать. Защита обсуждать инкриминированное полковнику Избенко деяние, как и обстоятельства его отъезда в ДНР, не стала, сославшись на подписку о неразглашении материалов дела», — пишет Ъ.

Сотрудники правоохранительных органов отказываются называть представителям СМИ, в чем именно обвиняют гражданина Избенко. Известно, что он распоряжался вверенными ему средствами не по назначению. Во время службы он не раз был награжден как ответственный сотрудник.

Ранее мы сообщали, что осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская попросила отправить ее на службу в зону СВО.