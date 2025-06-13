Российский математик и исследователь исторических циклов Григорий Кваша пришел к мнению, что 2025 год станет переломным для мировой системы, сообщило РИА Новости.

По мнению эксперта, именно 2025 год войдет в историю как начало разрушения англосаксонского мира. После этого года в мире временно стабилизируется ситуация — все реже страны будут решать конфликты вооруженным способом.

По мнению россиянина, СВО завершится в 2025 году. В стране быстро настанет фаза роста. До 2053 года жизнь будет спокойной и стабильной: никаких масштабных конфликтов, революционных настроев и смены власти не предвидится. Спецоперация завершится достижением многих целей, которые ставила РФ в самом начале. Эксперт уверен в полной победе.

Математик считает, что украинского президента Владимира Зеленского мировое сообщество уже не воспринимает серьезно. Дальнейшая судьба не только Украины, но и Европы, полностью будет зависеть от решений США. Предположительно, Европе придется начинать сотрудничество с РФ, Китаем, Индией и Ираном.

«Зеленский уже не играет никакой роли. Он больше не политическая фигура. Это как Гитлер в 1945 году — бесполезный символ, от которого окружающие хотят избавиться», — отметил Кваша.

По информации издания, математик назвал метод исследования, при помощи которого он прогнозирует события будущего, «структурным гороскопом». Многие предсказания сбывались.

Ранее сообщалось, что Иран предупредил Израиль о горькой расправе за ночные атаки.