Извинения школьника на коленях перед подростками заинтересовало полицию Кузбасса

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области проинформировали, что в Киселевске сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта между школьниками, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Конфликт между школьниками закончился дракой. После один из мальчиков приносил свои извинения на коленях, что было зафиксировано на любительском видео. Кадры быстро распространились в социальных сетях, что привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов. Проверку начали, несмотря на отсутствие заявки в дежурную часть полиции со стороны близких несовершеннолетнего.

Согласно предварительной информации, причиной конфликта стали неуважительные заявления в адрес мамы одного из его участников. После того как ребята выяснили отношения во время драки, подростка попросили извиниться на коленях. Один из присутствующих во время инцидента школьников снимал происходящее на видео. Имена участников конфликта установлены. Им выдали направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в сеть утекли видео, как мать из Нижнего Новгорода оставила на снегу полугодовалого ребенка.