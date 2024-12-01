В сеть утекли видео, как мать из Нижнего Новгорода оставила на снегу полугодовалого ребенка

В сеть утекли видео, как мать Анна Ю. из Нижнего Новгорода оставила на снегу полугодовалого ребенка, сообщил «112».

На видео попал момент, как маленький ребенок лежит на снегу и плачет. Малыш, которому нет еще годика, лежит на снегу на пледе. Из вещей на нем видна лишь кофта с длинными рукавами. Ребенок лежит без носков, штанов или колготок. Также отсутствует головной убор.

На фоне звучит женский голос. Женщина обращается к ребенку с использованием нецензурной лексики, отмечая, что малыш никому не нужен. Согласно данным телеграм-канала, свидетелем происшедшего стал случайный прохожий, который выложил видео в сеть. В СК уже проинформированы об инциденте.

«112» располагает информацией, что мама ребенка неоднократно сообщала в личных переписках, что устала от материнства. У нее четверо детей. Со слов женщины, отец употребляет запрещенные препараты, поэтому не оказывает помощь в воспитании. Она не отмечает, является ли мужчина отцом всех детей или только полугодовалого ребенка, замеченного на улице.

«Материалами заинтересовался Следственный комитет. За такие зверства Аня может и присесть за колючку», — сообщил «112».

Ранее сообщалось, что отчим выбросил с четвертого этажа падчерицу из-за откровенного наряда.