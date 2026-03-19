Из‑за прорыва трубы — новый путь: жители Кемерова адаптируются к измененному маршруту автобуса

В Кемерове аварийные работы отразились на привычном маршруте местного автобуса. Второй день подряд жителям приходится адаптироваться к изменениям, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, в городе прорвало трубу. На место происшествия оперативно прибыли представители коммунальных служб, которые приступили к проведению ремонтных работ. Специалисты предполагали, что завершат устранение прорыва до вечера среды, 18 марта. Однако планы изменились. В четверг, 19 марта, работы продолжаются. Специалисты надеются завершить их до вечера.

По данным издания, на время проведения ремонтных работ движение транспорта изменено. В администрации Кемерова опубликовали схему движения, чтобы детально объяснить горожанам изменения. Кемеровский автобус №77, который заезжает в Сухово, временно движется по улице Кооперативной вместо Заречной. О дальнейших изменениях в движении горожан проинформируют.

