«Я думал, что этот поезд ушел»: ростовчане сознательно становятся отцами после 50 лет

Мужчины из Ростовской области, ставшие отцами после 50 лет, рассказали, что мотивировало их принять такое решение, сообщил rostovgazeta.ru.

Инженер из Батайска Владимир — отец 27-летней дочери и трехлетнего сына. Второй раз мужчина стал отцом в 53 года. Собеседник рассказал, что после рождения дочери проводил много времени на работе, нередко уезжал в командировки. Посвящать много времени ребенку не получилось. Некоторые ценности еще не казались настолько значимыми, как в более зрелом возрасте.

«Сыну стараюсь это компенсировать — мы вместе гуляем, читаем книги. Раньше это казалось мелочами, а теперь понимаю, что эти моменты бесценны», — рассказал мужчина.

Ростовчанин Николай стал отцом в 59 лет. Он рассказал, что в жизни не было шанса испытать отцовские чувства раньше. Все изменилось после встречи супруги. Мужчина признался, что плакал, когда впервые взял на руки новорожденного сына.

«Я думал, что этот поезд ушел. <> Это самое большое счастье в моей жизни», — поделился он.

Дончанин Александр рассказал, что в 62 года стал отцом в четвертый раз. Все собеседники RostovGazeta признались, что физическим им сложнее справляться с родительскими обязанностями. Однако они уверены, что отцовство мотивирует на занятия спортом, выбор здорового образа жизни.

