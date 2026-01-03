Обозреватель RT, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости рассказала , что периодически получает от украинцев угрозы в интернете. В России она чувствует себя в безопасности.

«Полагаю, я попала в какие-то украинские списки, вроде "Миротворца*"», — предположила экс-помощница Байдена.

Собеседница агентства рассказала, что многие сторонники России из Запада попадают в базу украинского сайта «Миротворца*». По ее мнению, украинцы любят троллить других людей в интернете. Они пытаются запугать всех, кто поддерживает политический курс Кремля. Корреспондент РИА Новости выяснил, что в украинской базе фамилии бывшей помощницы Байдена нет.

Спикер добавила, что после переезда в Россию получала много угроз и от коллег, которые поддерживают Джо Байдена. Она уверена, что может вынести много. В России Тара Рид чувствует себя в безопасности.

«Я не капитулирую перед террористами», — иронично отметила Тара Рид.

Гражданство Российской Федерации было предоставлено американской общественной деятельнице Таре Рид, известной своей прошлой работой в качестве помощницы сенатора Джо Байдена. Указ Президента РФ Владимира Путина, лежащий в основе этого решения, датирован 22 сентября, однако сам факт получения ею российского паспорта был оформлен и стал достоянием гласности лишь в третьей декаде декабря.

Ранее сообщалось, что экс-помощница Байдена предрекла будущее Зеленского.

*Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован в РФ.